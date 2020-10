Soul: niente sala per il film Pixar, ecco quando arriverà su Disney Plus

La decisione era già nell'aria da qualche tempo, ma adesso è diventata ufficiale: la Disney ha deciso di non distribuire il film Pixar Soul nelle sale cinematografiche ma di diffonderlo direttamente sulla piattaforma digitale Disney+, anche se le modalità saranno diverse da quanto fatto per il remake in live action di Mulan lo scorso settembre.

Come evidenziato anche dal nuovissimo poster ufficiale della pellicola, che potete visualizzare in calce a questa news, Soul arriverà su Disney+ il giorno di Natale, il prossimo 25 dicembre 2020, senza alcun sovrapprezzo o Accesso VIP, come invece era accaduto per il film di Niki Caro; al contrario, Disney ha deciso di diffondere il film di Pete Docter in maniera gratuita per tutti quanti coloro che possiedano già un abbonamento alla piattaforma digitale, un vero e proprio regalo di Natale quindi.

Niente sala cinematografica, quindi, ed è certamente un vero peccato, anche perché come avevamo visto dall'ultimo trailer ufficiale di Soul, si preannuncia come un film davvero imperdibile. In ogni caso in Italia sarà possibile vedere Soul su un grande schermo, ma solo per coloro che parteciperanno alla Festa del Cinema di Roma, dove è il film d'apertura dell'edizione 2020.

Diretto da Pete Docter, che torna alla regia a cinque anni dal successo di Inside Out, nel film il protagonista è Joe Gardner (Jamie Foxx), insegnante e jazzista che vive a New York, un uomo che ha vissuto tutta la vita pensando di essere destinato a fare musica, escludendo qualsiasi altra cosa. Ma quando perde la vita in un incidente fatale poco dopo aver ottenuto il lavoro che ha sempre sognato, Joe - o meglio, la sua anima - si ritrova allo You Seminar, uno spazio celeste in cui le anime vengono plasmate.

La colonna sonora del film sarà composta da Trent Reznor e Atticus Ross, che recentemente hanno firmato già le musiche della straordinaria Watchmen di Damon Lindelof.