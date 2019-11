Soul: pubblicato il primo trailer ufficiale del nuovo film della Pixar

A poche settimane dal trailer di Onward, nuovo film d'animazione della Pixar, lo studio di produzione della Disney ha pubblicato anche il primo trailer del suo nuovo-nuovo progetto, Soul.

Come al solito potete visionarlo comodamente all'interno dell'articolo.

Il film, lo ricordiamo, è diretto da Pete Docter, regista di Monsters & Co., Up e Inside Out, che torna a cinque anni (nel 2020) dopo aver vinto il suo secondo Oscar al miglior film d'animazione. Tra i protagonisti del film ci sarà Joe Gardner (Jamie Foxx), insegnante e jazzista che vive a New York, un uomo che ha vissuto tutta la vita pensando di essere destinato a fare musica, escludendo qualsiasi altra cosa. Ma quando perde la vita in un incidente fatale poco dopo aver ottenuto il lavoro che ha sempre sognato, Joe - o meglio, la sua anima - si ritrova allo You Seminar, uno spazio celeste in cui le anime vengono plasmate.

La colonna sonora del film sarà composta da Trent Reznor e Atticus Ross, disponibili da qualche ora col primo volume della colonna sonora di Watchmen di Damon Lindelof su tutti i negozi digitali e piattaforma di streaming.

Soul arriverà il 19 giugno 2020, circa due mesi dopo il debutto di Onward, previsto invece per il 6 marzo.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il nuovo film di Docter? Ditecelo nella sezione dei commenti.