Soul pronto ad evadere da Disney Plus: ecco quando arriverà in home-video!

Dopo aver sbancato le visualizzazioni sul servizio di streaming on demand Disney+, la compagnia si prepara a rilasciare Soul anche sul mercato home-video tramite DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K Ultra HD, ovviamente con alcune funzionalità extra incluse.

L'acclamato nuovo film d'animazione della Pixar ha saltato la classica distribuzione in sala approdando direttamente sul servizio di streaming il giorno di Natale, anche in Italia. Pronto per la stagione dei premi, che quest'anno arriverà con ritardo a fine aprile, il film di Pete Docter uscirà su disco fisico a marzo, con una raccolta di funzionalità extra annunciate in queste ore.

Il film sarà disponibile in DVD, Blu-ray e Blu-ray 4K Ultra HD, ma gli extra saranno presenti solo nelle varianti Blu-ray: queste includeranno una traccia di commento e due extra intitolati Not Your Average Joe e Astral Taffy, che offriranno dei dietro le quinte alla realizzazione dell'opera.

Per chi fosse ancora a digiuno, Soul racconta la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica della scuola media col sogno di diventare un vero musicista, che muore a poche ore da un grande evento musicale al quale avrebbe dovuto prendere parte: finito all'al di là, dovrà cercre di riunire la sua anima e il suo corpo, ma farà la conoscenza della piccola 22, un'anima centenaria che è esattamente il suo opposto: non ne vuole proprio sapere di nascere.

Per altri approfondimenti: