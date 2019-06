Soul: la Pixar annuncia il suo nuovo film originale diretto da Pete Docter!

La Disney Pixar ha annunciato ufficialmente (via Slashfilm) l'arrivo del suo prossimo progetto originale dopo Onward. Si tratta di Soul, film che sarà diretto dal due volte premio Oscar Pete Docter, già regista di Monster & Co., Up e Inside Out e ora direttore creativo dello studio di animazione.

Ecco la sinossi ufficiale di Soul: "Vi siete mai chiesti da dove provengono le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri interessi? Cos'è che ti rende...TE STESSO? Nel 2020, la Pixar Animation Studios ti porterà in un viaggio dalle strade di New York ai regni cosmici per scoprire le risposte alle domande più importanti della vita."

Oltre ad aver diretto alcuni dei film più apprezzati e rappresentativi della Pixar, Docter ha anche realizzato insieme alle altre menti creative dello studio i soggetti di Toy Story e Wall- E, mettendo così la sua firma nella maggior parte dei film che hanno alimentato il successo della casa di animazione: non a caso dopo le dimissioni di John Lasseter Docter è diventato il direttore creativo della Pixar.

Dopo anni passati in segno dei sequel - Alla ricerca di Dory, Cars 3, Gli Incredibili 2, e Toy Story 4 - con l'eccezione di Coco, la Pixar si prepara a sfornare solo film originali, come confermato dal produttore Mark Nielsen.

Soul arriverà nelle sale il 19 giugno 2020. Nel frattempo vi rimandiamo al recente trailer di Onward, il cui debutto è previsto per il 6 marzo 2020.