Soul da oggi su Disney Plus: Pete Docter sul film e il potenziale sequel di Inside Out

Da oggi su Disney+ è disponibile Soul, l'attesa pellicola animata targata Pixar che ha saltato l'uscita nelle sale per approdare direttamente sul servizio streaming della Casa di Topolino. Ma da dove è nata l'idea del film? Ne è parlato il regista Pete Docter, che è anche l'autore degli indimenticabili Monsters & Co, Up e Inside Out.

"Immagino che sia tutto iniziato con me che, dopo Inside Out, mi sono detto 'Okay, sto invecchiando, non so quanti altri film come questo riuscirò ad affrontare'" ha spiegato Docter, che ha assunto il ruolo di direttore creativo della Pixar dopo le dimissioni di John Lasseter. "Ed è di questo che si tratta... È un grande impegno, per fare queste cose ci vogliono quattro o cinque anni ed è questo il migliore utilizzo del mio tempo? So che è una grande domanda che faccio pomposamente a me stesso, ma abbiamo cercato di renderla il più specifica e divertente possibile. Stavamo cercando un personaggio che, come dice Kemp (lo sceneggiatore Powers), intraprendesse un 'viaggio dell'artista'. Qualcuno che abbia una passione e la volontà di fare qualcosa, e poi alla fine si metta in dubbio di proposito."

Quando Heroic Hollywood gli ha chiesto se avesse mai inteso Soul come seguito di Inside Out, il regista ha risposto con un secco no. "Una volta che ho completato un film sono a posto, lo metto da parte. Facciamo qualcosa di nuovo. E questa in realtà all'inizio è stata una mia preoccupazione, è troppo simile? Ci sono delle tematiche simi, 'cosa ci rende quello che siamo', questa sorta di questione della personalità. Ma ovviamente si è scoperto essere piuttosto diverso."

Parlando poi di un eventuale sequel diretto di Inside Out, Docter non ha escluso questa possibilità, ma a condizione che si tratti di un progetto davvero interessante. "Beh non si sa mai. C'è ancora molta roba che abbiamo lasciato inesplorata. È un mondo davvero ricco. Dipende dal trovare un'idea che sia avvincente e coinvolgente" ha spiegato.

"Ma non aspettatevi che sia Pete a realizzarlo" ha aggiunto Kemp Powers, con il regista che ha confermato: "Beh, probabilmente è vero".



Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Soul.