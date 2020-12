Soul, Pete Docter rivela: 'Il finale era diverso, ma ci sembrava troppo rischioso'

Con Soul Pixar ha deciso di muovere un passo decisamente rischioso: il film di Pete Docter è, per gli argomenti trattati, un prodotto dal messaggio complesso e per nulla scontato, destinato ad essere apprezzato al meglio da un pubblico adulto piuttosto che dal classico target infantile del celebre studio di produzione.

Messaggio che, nella versione arrivata su Disney+, viene esplicitato dal ritorno sulla terra di uno Joe pronto finalmente a vivere appieno la sua vita: stando a quanto raccontato da Pete Docter e Kemp Powers, però, l'idea iniziale risultava parecchio diversa e, in qualche modo, decisamente più azzardata.

"Avevamo versioni del finale in cui Joe restava morto. Versioni in cui vedevamo Joe un anno dopo sulla Terra. Credo abbiamo discusso sul finale più di ogni altro elemento del film" ha spiegato Powers, a cui subito ha fatto eco il regista: "Penso che le persone possano vedere come barare il fatto di rimandarlo sulla Terra. Dall'altro lato, però, non puoi insegnare a questo ragazzo come godersi la vita per poi togliergliela. Quella, però, era l'idea iniziale".

"Ma c'era anche un'altra versione in cui Joe entrava effettivamente nel Grande Oltre. C'era una scena lì e poi si tornava indietro. Poi abbiamo capito di star giocando col fuoco, anche se sarebbe stato davvero molto esoterico. Non penso fosse troppo esplicito come un: 'Ecco che aspetto ha la vita dopo la morte', era più una cosa astratta. Ma comunque abbiamo deciso che sarebbe stato troppo pericoloso. E non particolarmente giusto per il film, che era la cosa più importante" ha concluso Docter.

Vi è piaciuto il finale di Soul o avreste preferito una di queste versioni alternative? Diteci la vostra nei commenti!