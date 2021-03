Soul e Onward rappresentano una storica prima volta per Pixar agli Oscar 2021

L'annuncio delle nomination agli Oscar 2021 ha portato come al solito sorprese e polemiche, ma anche alcuni curiosi record e storiche 'prime volte': come nel caso di Soul e Onward, due dei cinque titoli in lista per la statuetta del miglior film d'animazione.

Nelle nostre previsioni sui film favoriti per gli Oscar 2021 avevamo anticipato la presenza di entrambi i lungometraggi animati della Pixar, e ora vi segnaliamo che si tratta della prima volta in assoluto che il famoso studio di animazione riesce a 'segnare' una doppietta: generalmente infatti la Pixar non pubblica due film all'anno, e le uniche altre volte in cui era accaduto - come ad esempio nel 2015 con Inside Out e The Good Dinosaur e nel 2017 con Coco e Cars 3 - solo un film era arrivato alle nomination (vincendo, sia nel caso di Inside Out sia in quello di Coco).

Tra l'altro Soul è stato anche nominato per la migliore colonna sonora originale e per il miglior sonoro, inoltre vale anche la pena notare che non è la prima volta che una casa di produzione ottiene più di una nomination nella categoria dell'animazione: nel 2016, i Walt Disney Animation Studios misero a segno una candidatura per Oceania e una per Zootropolis, mentre nel 2002 l'allora Walt Disney Feature Animation incassò le nomination per Lilo & Stitch e Treasure Planet; la stessa cosa sarebbe successivamente accaduta anche alla Dreamworks Animation, per ben due volte: prima nel 2004 con Shrek 2 e Shark Tale, poi nel 2011 con Kung Fu Panda 2 e con Il gatto con gli stivali.

Ricordiamo che la categoria per il miglior film d'animazione alla 93a edizione degli Academy Awrards include anche Over the Moon di Netflix Animation, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon di Aardman Animations e Wolfwalkers di Cartoon Saloon.