Soul e Mank tra i film preferiti di Barack Obama nel 2020: c'è anche un italiano!

Come da tradizione, Barack Obama ha condiviso la lista dei film e delle serie TV che lo hanno colpito maggiormente nel corso del 2020. L'ex presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi ha elogiato show quali The Boys e Better Call Saul, e ora ha reso noti tutti i suoi titoli preferiti dell'anno tramite Twitter.

Dal lato cinema, le scelte di Obama includono il nuovo film Pixar Soul (in arrivo su Disney+ il 25 dicembre), il documentario Time e l'acclamato Mank di David Fincher, pellicola che vede Gary Oldman nei panni del leggendario sceneggiatore di Quarto Potere, ma anche due titoli presentati a Venezia come Nomadland di Chloe Zhao (premiato con il Leone d'Oro all'edizione 2020) e l'italianissimo Martin Eden di Pietro Marcello con protagonista Luca Marinelli.

Per quanto riguarda le serie TV, oltre alle già citate The Boys e Better Call Saul, troviamo titoli di enorme diffusione come La regina degli scacchi (diventata la miniserie Netflix più vista di sempre) e la docuserie The Last Dance su Michael Jordan, ma anche serie ancora inedite in Italia come Devs di Alex Garland.

Di seguito potete trovare la lista completa:

FILM

Ma Rainey’s Black Bottom

Beanpole

Bacurau

Nomadland

Soul

Lovers Rock

Collective

Mank”

Martin Eden

Let Him Go

Time

Boys State

Selah And The Spades

Crip Camp

SERIE TV

Better Call Saul

La regina degli scacchi

I May Destroy You

The Boys

The Good Lord Bird

Devs

The Last Dance

Mrs. America

The Good Place

City So Real