Soul, Jamie Foxx e Tina Fey nel prossimo film Pixar

Al D23 Expo è la volta di illustrare i primi dettagli su Soul, il nuovo lungometraggio Pixar con due star di rilievo nel panorama internazionale. Per l’occasione sono stati rivelati due nomi di spicco che presteranno letteralmente la propria anima al film, ovvero Jamie Foxx e Tina Fey.

Monsters & Co., Inside Out, Up: tre titoli che riportano alla memoria le emozioni di una animazione complessa soprattutto per gli argomenti trattati, e non è un caso se la Disney ha deciso di ingaggiare nuovamente Pete Docter per affidargli la regia di Soul, la prossima pellicola Pixar.

Durante il D23 Expo sono stati svelati nuovi particolari sul film, dato che dell’opera si sapeva ben poco fino all’evento californiano, se non una anticipazione piuttosto sibillina: “Vi siete mai chiesti da dove vengano le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri interessi? Cosa è che vi rende proprio voi? Pixar Animation Studios vi porterà in un viaggio tra le strade di New York alla volta di reami cosmici per scoprire la risposta alle domande più importanti della vita”.

Con un annuncio tanto esaltante le aspettative erano alte, così la Disney ha saputo sfoderare le sue carte migliori rivelando i primi due nomi del cast, ovvero Jamie Foxx e Tina Fey.

L’attore statunitense, dopo un ruolo dal leggenda, darà la voce a Joe Gardner, un grande appassionato di jazz che però non riesce a esprimere davvero il suo talento, vincolato com’è al suo ruolo di insegnante di musica.

Decidendo di prendersi una pausa dalla cattedra, Joe partecipa all’Half Note Club per ritrovare lo spirito perduto, ma per un incidente fatale proprio la sua anima si separerà dal corpo per raggiungere lo You Seminar, un luogo trascendentale dove altre coscienze lo aiuteranno a tornare a casa.

Qui Joe incontrerà 21, il personaggio di Tina Fey (grande star del Saturday Night Live) che ha trascorso eoni al You Seminar per capire la verità sulla terra e sull’umanità.

Previsto per il 19 Giugno 2020, Soul avrà un accompagnamento musicale d’eccezione: la colonna sonora sarà infatti composta da Trent Reznor e Atticus Ross, mentre il tema musicale jazz sarà firmato dal compositore Jon Batiste.