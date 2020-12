Soul, Jamie Foxx presenta il film Pixar e il suo personaggio nel nuovo teaser

Cresce l'attesa per l'uscita del nuovo film Disney Pixar Soul, che gli abbonati a Disney+ troveranno in catalogo dal 25 dicembre come un regalo di Natale. In una nuova featurette pubblicata nella giornata di martedì Jamie Foxx introduce il personaggio a cui presta la voce, il protagonista Joe Gardner.

Il video, della durata di poco più di un minuto, è visibile anche all'interno della notizia e mostra Jamie Foxx descrivere i raccontare a grandi linee, con il suo entusiasmo contagioso, la trama di Soul. Joe Gardner è un insegnante di musica, un pianista con "un eccellente senso dello stile", che sogna di sfondare nella musica e finalmente ha la sua grande occasione quando viene ingaggiato per un concerto a New York.

Sfortunatamente, però, le cose si complicano un po' e dopo un incidente Joe si ritrova in una sorta di limbo, dove per tornare nel mondo dei vivi dovrà convincere uno spirito inquieto che la vita è sempre degna di essere vissuta.

Nei giorni scorsi Disney+ ha pubblicato un nuovo trailer di Soul, per ricordare che manca ormai meno di un mese all'uscita in streaming del film Pixar. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Soul, che promette di essere un capolavoro.