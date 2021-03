Soul, Jamie Foxx è orgoglioso delle nomination agli Oscar: 'Siamo nella storia!'

Pubblicato in streaming su Disney+ il giorno di Natale 2020, Soul è il primo film Pixar con un protagonista nero, il professore di musica Joe Gardner, e Jamie Foxx, che gli presta la voce, ne è giustamente orgoglioso. Inoltre, con Soul e Onward Pixar ha ottenuto un record, con due titoli nominati all'Oscar come miglior film d'animazione.

Uno dei motivi del successo del film, ha spiegato di recente lo sceneggiatore, è che il jazz piace ai bambini che guardano Soul. Un altro è sicuramente la caratterizzazione del protagonista, a cui Jamie Foxx ha dato il suo contributo.

Nei giorni scorsi l'attore ha celebrato con un post Instagram i traguardi raggiunti dal film, che è candidato anche per la miglior colonna sonora originale e per il miglior sonoro. L'immagine pubblicata, visibile anche in calce alla notizia, presenta una foto dell'attore e del suo personaggio in Soul e una scritta: "Jamie Foxx continua a fare la storia come primo protagonista nero in un film Pixar, primo a vincere un Golden Globe e adesso primo a essere nominato all'Oscar."

Nella didascalia, Jamie Foxx aggiunge: "Congratulazioni a tutti coloro che sono coinvolti nella realizzazione di Soul, che continua a battere i record e a fare la storia! Sono più che orgoglioso di far parte ancora una volta della storia degli Oscar! E grazie a voi tutti per il supporto dato al film."

Non resta che aspettare, a questo punto, per scoprire se Soul riuscirà a portare a casa uno o più Oscar.