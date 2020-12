Soul, il finale del nuovo film Pixar inizialmente era diverso: i dettagli

Disney+ ha portato in dote agli abbonati il nuovo film Pixar, Soul, che ha subito ottenuto grande successo tra il pubblico e la critica. Diretto da Pete Docter e Kemp Powers, il film ha riservato al protagonista, Joe Gardner, un finale piuttosto definito. Tuttavia inizialmente la conclusione doveva essere diversa. Ecco alcuni dettagli.

Se non avete ancora visto il film non proseguite nella lettura della news.

Secondo quanto dichiarato da Pete Docter e Kemp Powers, co-registi del film, Joe Gardner avrebbe dovuto rimanere nell'Altro Mondo piuttosto che tornare nel suo corpo, perché sarebbe stato un 'atto disinteressato' trasmettere la sua conoscenza a 22 piuttosto che vivere la vita nella sua interezza. Tuttavia alla fine ha prevalso un altro finale, che secondo Docter e Powers avrebbe funzionato meglio, con Joe che avrebbe potuto godersi i frutti del proprio lavoro.



Intervistato da USA Today, Pete Docter ha dichiarato:"Sentivano che Joe aveva imparato a sufficienza per apprezzare ciò a cui prima non dava il valore necessario. Questo è il motivo che ci ha a scegliere questa via. Joe è maturato a sufficienza da decidere di sacrificare la sua possibilità di tornare indietro per lasciarla a 22. Ma il film è incentrato sulla sua presa di coscienza del mondo, Joe capisce che il suo barbiere ha una vita di cui non sapeva niente e scopre di poter costruire un rapporto sincero con la madre. Impedirgli di tornare indietro, per noi, sarebbe stato come privarlo di qualcosa".



Sulle nostre pagine trovate la recensione di Soul e la recensione di Onward, che sarà disponibile su Disney+ dal prossimo 6 gennaio.