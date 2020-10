Soul, il film Pixar prende vita nelle nuove immagini di Joe a New York

In vista del debutto alla debutto alla Festa del Cinema di Roma, l'atteso film Pixar Soul torna a mostrarsi con una serie di immagini ufficiali incentrate sulla vita di Joe, l'insegnante di musica e aspirante jazzista doppiato in originale da Jamie Foxx.

Le foto, che potete trovare in calce all'articolo, offrono infatti un nuovo sguardo al protagonista prima dello sfortunato incidente anticipato nel primo trailer di Soul. Lo vediamo infatti camminare per le strade di New York, andare dal barbiere e prendere la metropolitana, il tutto in compagnia del suo paffuto gatto. Inoltre, una delle immagini mostra da vicino la misteriosa "scuola delle anime" in cui sarà probabilmente ambientata gran parte della storia della pellicola.

Diretto da Pete Docter, (Up, Inside Out) mentre creativa principale dello studio dall'uscita di John Lasseter, il film verrà presentato in anteprima alla Festa di Roma (15-25 ottobre) per poi approdare su Disney+ il prossimo 25 dicembre. Al contrario di Mulan, Soul sarà disponibile nel catalogo per tutti gli abbonati e non richiederà l'Accesso Vip a pagamento.

Che ve ne pare di queste nuove immagini? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che la Pixar è al lavoro anche su Luca, pellicola ambientata in Italia il cui arrivo nelle sale è previsto per giugno 2021.