Soul, il film della Pixar aprirà la Festa del Cinema di Roma 2020

Il nuovo film Pixar, Soul, diretto dal due volte premio Oscar Pete Docter, aprirà l'edizione numero 15 della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. L'annuncio è arrivato in questi minuti direttamente dal direttore artistico Antonio Monda, insieme a Francesca Via e Laura Delli Colli.

Soul racconta la storia di Joe Gardner, insegnante di musica alla scuola media che sta per avere l'occasione di suonare nel miglior locale jazz della città. Tuttavia un passo falso lo condurrà da New York in un luogo fantastico nel quale le anime ricevono personalità, peculiarità e interessi prima di andare sulla Terra. Voglioso di tornare alla propria esistenza, Joe si allea con 22, un'anima in formazione che non comprende ancora il fascino e il significato dell'esperienza umana. Joe lo aiuterà a comprendere meglio il lato speciale della vita, riuscendo a trovare le risposte ai quesiti più importanti dell'esistenza.



"Ritengo che la Pixar rappresenti una delle novità più entusiasmanti e rivoluzionarie avvenute nel cinema negli ultimi trent'anni. Sono orgoglioso ed estremamente felice di poter inaugurare la quindicesima edizione della Festa del Cinema con un film straordinario che riesce a parlare a tutti: Soul esalta la dimensione internazionale che abbiamo dato in questi anni alla Festa. Ancora una volta, la Pixar riesce a commuovere, divertire, far riflettere e, soprattutto, a raggiungere la profondità nella leggerezza" ha dichiarato Antonio Monda.



