Soul: il film Disney Pixar è stato posticipato in autunno

L'emergenza Coronavirus ha portato gli studi cinematografici e televisivi a rivoluzionare quasi completamente il loro calendario delle uscite in sala, e Disney non fa eccezione. L'ultimo rinvio importante è quello di Soul, il film targato Pixar che passerà dai mesi estivi a quelli autunnali.

Dopo i vari slittamenti del MCU a partire da Black Widow, e il resto dei titolo Disney/Fox annunciati poche settimane fa, anche in casa Pixar ci sono dei rimandati a questo autunno.

Stiamo parlando di Soul di Pete Docter, l'atteso progetto d'animazione con protagonista Jamie Foxx, che invece di debuttare a giugno arriverà adesso a novembre, almeno negli Stati Uniti. La data precisa è il 20, in tempo per il Ringraziamento, intorno al periodo in cui avrebbe dovuto esordire un altro titolo Disney, Raya and the Last Dragon, spostando così il film con Awkawfina al 12 marzo 2021.

Si placano dunque le voci che avrebbero voluto per Soul una release in streaming on-demand o su Disney+, come è invece stato annunciato per Artemis Fowl, mentre è da vedere come si rifletterà tale spostamento a livello internazionale.

Certo è che con l'attuale situazione sanitaria è difficile fare previsioni, anche se in termini di intrattenimento e distribuzione cinematografica, a quanto pare non si scommette troppo per un ritorno alla normalità almeno fino a questa estate.