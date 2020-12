Soul: un easter egg nascosto anticipa Luca, il prossimo film Pixar

Alle tradizioni, si sa, bisogna tener fede e Pixar, in tal senso, da anni non viene meno al suo dovere. Il celebre studio di produzione, come molti sanno, è solito infatti nascondere nelle proprie opere un dettaglio che faccia riferimento al suo prossimo film: consuetudine, quest'ultima, rispettata anche in Soul.

Nel film di Pete Docter troviamo infatti un riferimento abbastanza palese a Luca, il film Pixar in uscita (si spera!) la prossima estate e ambientato proprio nel nostro Paese: anche stavolta, però, si tratta di qualcosa che solo gli occhi di falco sono riusciti a notare.

Durante una sequenza, infatti, vediamo affisso a un muro un manifesto che sembra far pubblicità a una qualche agenzia turistica: nello specifico, la locandina ci invita a visitare una località chiamata Portorosso che, per il nome e per la veste grafica, sembra ricordare in tutto e per tutto gli ambienti che faranno da scenario alla storia di Luca e del suo amico Alberto.

Lo stesso Soul, d'altronde, era stato anticipato da un disco di Dorothea Williams presente in Onward: Pixar rispetta questa tradizione dai tempi di Monsters & Co. e siamo sicuri che anche Luca non mancherà di farci dare un piccolo sguardo a ciò che sarà il prossimo lavoro degli studios! Tornando al film di Docter, intanto, il regista ha svelato il finale alternativo pensato per Soul; vediamo, invece, quali domande Soul ha lasciato inevase.