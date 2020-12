Soul, tutte le domande senza risposta del nuovo film Pixar

Come regalo di Natale, gli abbonati a Disney+ hanno avuto la possibilità di vedere Soul, il nuovo film Pixar che a causa della pandemia e della chiusura dei cinema è stato destinato direttamente allo streaming. Dopo averlo visto è il momento di riflettere su alcune questioni lasciate apparentemente in sospeso.

Naturalmente, consigliamo a chi non vuole spoiler di interrompere qui la lettura. Partiamo proprio dal finale: dopo aver aiutato 22 a non essere un'anima perduta e ad accettare la vita, Joe si avvia verso l'Aldilà, ma per la sua buona condotta gli viene concessa una seconda chance sulla Terra. A questo punto, ha capito che non c'è un solo scopo predeterminato nella vita, ma è la vita stessa lo scopo. Lo capisce anche parlando con Jerry, secondo cui pensare di essere nati con uno scopo sminuisce la realtà, e la vita è più complessa di così.

Qualcuno ha visto anche un buco nella trama di Soul: quando 22 ottiene il suo distintivo, lo dà come stabilito a Joe per consentirgli di tornare sulla Terra. Più avanti nel film, Joe ha ancora con sé il badge, quando va proprio in cerca di 22. Ma allora, perché non ha il suo distintivo dalla nascita? Perché non utilizza quello per ritornare? Un a domanda che nulla toglie alla trama del film, ma si tratta di una disattenzione che i più attenti hanno notato.

I fan, inoltre, si chiedono quale sarà il prossimo titolo della Pixar. C'è chi aspetta il sequel di Inside Out, ma come sappiamo il prossimo film sarà Luca e uscirà nel 2021.