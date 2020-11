Soul, Disney+ vi ricorda l'uscita natalizia del film Pixar con un nuovo trailer

Qui su Everyeye vi abbiamo parlato dello straordinario Soul di Pete Docter lo scorso ottobre, in occasione della presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ma è adesso Disney+ che torna a ricordarci l'arrivo del film animato Pixar sulla piattaforma streaming in tempo per i festeggiamenti del Natale.

A differenza di Mulan di Niki Caro, Soul sarà disponibile per gli abbonati senza costi aggiuntivi: il film racconta la storia di Joe Gardner, un insegnante di scuola media con una seria passione per la musica jazz. A causa di un incidente però da New York City finisce a The Great Before, un luogo fantastico dove le nuove anime acquisiscono le loro personalità prima di essere spedite sulla Terra.

Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con una giovane anima, 22, che non ha mai capito il fascino dell'esperienza umana. E nel tentativo di mostrare a 22 cosa c'è di bello nella vita, Joe potrebbe finire con lo scoprire le risposte ad alcune delle domande più importanti dell'esistenza.



Tra i doppiatori originali di Soul troviamo Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Ahmir "Questlove" Thompson, Angela Bassett e Daveed Diggs. Insieme a loro anche Graham Norton, Rachel House, Wes Studi e Donnell Rawlings.



L'uscita di Soul è prevista su Disney+ il prossimo 25 dicembre.