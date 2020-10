Soul: la critica sta amando il film Pixar, Pete Docter su cosa lo ha ispirato

Sono uscite nella notte le prime recensioni di Soul, il nuovissimo film Disney/Pixar che aprirà la Festa del Cinema di Roma 2020 e che purtroppo salterà la sala cinematografica per arrivare direttamente in streaming sulla piattaforma Disney+. In un'intervista Pete Docter ha parlato delle sue fonti di ispirazione per il progetto.

Parlando con ComicBook, il regista 2 volte Premio Oscar per Up e Inside Out, nonché direttore creativo della Pixar, ha raccontato quali sono state le sue principali fonti di ispirazione per l'ultimo arrivato in casa Pixar, Soul: "L'idea mi è venuta in mente pensando semplicemente 'Ok, dove eravamo ancor prima di nascere?'. Per me è impossibile concepirlo, o pensare di non essere qui, ovviamente. Ma quando hai dei figli diventa molto più bizzarro perché pensi a cose del tipo 'Sono a casa adesso con quest'essere che non esisteva prima, che?' E quando crescono ti rendi conto che hanno già una personalità dal momento in cui sono nati, da dove è venuta? Quindi cercando le risposte a queste domande attraverso le varie religioni o tradizioni e non riuscendo a trovare nulla ha portato a questo".

"Così ce lo siamo immaginato noi, abbiamo lasciato correre la nostra immaginazione. Poi, una cosa ha portato a un'altra e il divertimento per me dell'illusione di questi film alla fine ci dà la sensazione che tutto sia arrivato in una forma già completa. In realtà si tratta sempre di migliaia di piccole decisioni che se realizzate bene creano l'illusione del tutto. Ma è un processo che riguarda molte decisioni, correzioni e persone".

Intanto sono arrivare già le prime recensioni che parlano di Soul come uno dei migliori film Pixar da parecchi anni a questa parte , come ad esempio fa IndieWire, la stampa americana ha potuto infatti visionare i primi 40 minuti di pellicola in una speciale anteprima. Soul aprirà la Festa del Cinema di Roma 2020.