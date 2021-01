Soul, il co-regista Kemp Powers ha chiarito un buco di trama su Mr. Mittens

Nonostante il generale apprezzamento (interrotto qua e là da qualche critica ai toni ritenuti da qualcuno eccessivamente adulti) Soul ha destato nei lettori alcune perplessità relative a qualche presunto buco di trama presente nella sceneggiatura. Nulla, però, che i due registi non sembrino in grado di spiegare.

A parlarne è stato infatti il co-regista Kemp Powers che, tramite Twitter, ha risposto a chi chiedeva informazioni sul ritorno in vita di Mr. Mittens, il simpatico gattino che per buona parte del film ospita l'anima di Joe e che insieme a lui sembra passare a miglior vita per opera di Terry, salvo poi far ritorno nel mondo dei vivi insieme al protagonista del film.

A chi si poneva qualche domanda sul motivo per cui il gatto fosse tornato in vita pur senza avere meriti particolari, infatti, Powers ha risposto: "Il gatto ha 9 vite, per rispondere alla tua domanda su come sia tornato indietro. In realtà avevamo pronta un'intera sequenza su come Mr. Mittens avesse riacquistato il suo corpo. Pensavamo di inserirla dopo i titoli di coda, ma poi ci è sembrata una cosa dai toni eccessivamente stupidi" ha spiegato il regista.

Buchi di trama a parte, un easter egg presente in Soul ha anticipato Luca, il prossimo film Pixar in uscita ques'estate; Pete Docter, invece, ha parlato del finale originariamente previsto per Soul.