Soul: il caldo abbraccio della musica jazz nel nuovo trailer del film Pixar

La Disney ha pubblicato un nuovo, caldo ed emozionante trailer ufficiale dedicato all'attesissimo Soul di Pete Docter, nuovo film targato Pixar che appare uno studio in chiave spirituale dell'uomo e delle sue emozioni, in contrapposizione in qualche modo a simili riflessioni viste in Inside Out.

Il film, lo ricordiamo, è diretto da Pete Docter, regista di Monsters & Co., Up e Inside Out, che torna a cinque anni (nel 2020) dopo aver vinto il suo secondo Oscar al miglior film d'animazione. Tra i protagonisti del film ci sarà Joe Gardner (Jamie Foxx), insegnante e jazzista che vive a New York, un uomo che ha vissuto tutta la vita pensando di essere destinato a fare musica, escludendo qualsiasi altra cosa. Ma quando perde la vita in un incidente fatale poco dopo aver ottenuto il lavoro che ha sempre sognato, Joe - o meglio, la sua anima - si ritrova allo You Seminar, uno spazio celeste in cui le anime vengono plasmate.

La colonna sonora del film sarà composta da Trent Reznor e Atticus Ross, che recentemente hanno firmato già le musiche della straordinaria Watchmen di Damon Lindelof, disponibile anche in formato reatail negli store online.

Dopo il posticipo dovuto alla Pandemia da Coronavirus, Soul è atteso ora nelle sale americane il prossimo 20 novembre 2020, in tempo per la Festa del Ringraziamento.