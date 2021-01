Soul, i bellissimi artwork in VR dell'ultimo capolavoro Pixar

La pagina ufficiale Disney su Twitter ha regalato oggi ai suoi fan del nuovo materiale relativo al bellissimo Soul di Pete Docter, ultimo capolavoro targato Pixar approdato lo scorso 25 dicembre su Disney+ di cui sono ora disponibili dei fantastici artwork re-immaginati in realtà virtuale, che potete vedere in calce alla notizia.

Il film racconta la storia di Joe Gardner, un insegnante di scuola media con una seria passione per la musica jazz. A causa di un incidente però da New York City finisce nel Pre-mondo, anche conosciuto come Io-seminario, un luogo fantastico dove le nuove anime acquisiscono le loro personalità prima di essere spedite sulla Terra.

Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con una giovane anima, 22, che non ha mai capito il fascino dell'esperienza umana. E nel tentativo di mostrare a 22 cosa c'è di bello nella vita, Joe potrebbe finire con lo scoprire le risposte ad alcune delle domande più importanti dell'esistenza.



Tra i doppiatori originali di Soul troviamo Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Ahmir "Questlove" Thompson, Angela Bassett e Daveed Diggs. Insieme a loro anche Graham Norton, Rachel House, Wes Studi e Donnell Rawlings.



Cosa ve ne pare degli artwork? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra recensione di Soul.