Soul, in arrivo un documentario sul making of in quarantena del film Pixar

L'emergenza coronavirus ha inevitabilmente condizionato il mondo dell'intrattenimento nella sua interezza, dalla distribuzione in sala alla produzione stessa di film e serie TV: lo sanno bene i ragazzi di Pixar, che hanno incontrato non poche difficoltà nel portare avanti e concludere la lavorazione di Soul.

Il nuovo, attesissimo film d'animazione della casa che ci ha regalato perle come Toy Story, Inside Out e Alla Ricerca di Nemo ha infatti visto l'emergenza sanitaria piombargli addosso come un macigno, impedendone l'arrivo sul grande schermo (Soul esordirà su Disney+ il prossimo dicembre) ma, soprattutto, ostacolandone in maniera decisa la produzione.

Il team Pixar si è infatti ritrovato tra le mani un film ancora da completare al momento dell'esplosione della pandemia: la lavorazione è quindi stata portata avanti in quarantena, nonostante le ovvie difficoltà imposte dal lockdown. Una vera e propria avventura che sarà raccontata in un apposito documentario, come spiegato dal regista Kemp Powers: "Alla fine abbiamo creato un documentario sull'ultimazione di Soul in remoto, pensiamo di farlo uscire in futuro".

Non è ancora chiaro il momento in cui il documentario verrà rilasciato, ma la curiosità è ovviamente tanta! Nel frattempo, le prime recensioni di Soul sembrano già aver giudicato il film in maniera assolutamente entusiasta.