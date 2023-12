Soul, quali sono i 4 migliori easter egg del film Pixar?

L'arrivo al cinema di alcuni film Pixar mai arrivati al cinema per la loro complicata uscita nel periodo pandemico ha, ovviamente, spostato nuovamente l'attenzione su questi titoli. Primo tra tutti c'è Soul, vincitore del premio Oscar al miglior film d'animazione che non ha mai ottenuto una release in sala.

La pellicola ha come protagonista un musicista jazz che diventa il centro di un viaggio ultraterreno dove cerca di riunire la sua anima e il suo corpo che sono stati accidentalmente separati. Oltre alla meravigliosa animazione e alla colonna sonora (vincitrice di un Oscar nel 2021), il film è diventato famoso anche le la sua immensa quantità di easter egg e citazioni che affrontavano ogni ramo della storia umana, partendo dallo sport fino ad arrivare all'arte. Se alcuni risultano essere un pò più palesi, altri sono sapientemente nascosti in modo da essere colti sono dagli occhi più fini ed attenti. Ma quali sono i 4 migliori easter egg del film?

Pizza Planet

Pizza Planet è, probabilmente, una delle citazioni più famose e ripetute nel mondo Pixar. Riguarda una vera e propria catena di pizzerie che accomuna tantissimi film della casa di produzione. Partendo da Toy Story del 1995 passando per Up fino ad arrivare a Soul, dove compare sottoforma di truck nella sala dell'ispirazione delle anime, Pizza Planet è diventata una vera e propria sicurezza.

PortoRosso

Oltre a Soul, uno dei titoli che ha ottenuto una release cinematografica ad anni dall'uscita è stato Luca, il film Pixar ambientato sulla riviera ligure. All'interno di Soul, però, era stato anticipato qualcosa di Luca che sarebbe uscita nel giro di un anno. Tra le strade di New York nel quale il personaggio cammina è presente un poster di PortoRosso in una agenzia di viaggio.

A113

Uno dei costanti easter egg presenti all'interno del mondo Pixar è A113, un numero che, a quanto pare, richiama a un elemento che accomuna coloro che si trovano ai vertici della casa di produzione. La A113 è l'aula del California Institute of the Arts dove hanno studiato la maggior parte dei fondatori della Pixar.

I mentori "famosi" di 22

Nel corso della storia viene chiarito quanto 22, sia un personaggio abbastanza singolare che, nel corso della sua storia, ha avuto diversi mentori che hanno cercato in tutti i modi di farle trovare la sua ispirazione. Tra i tantissimi nomi presenti sulla "parete" di 22, spiccano sicuramente quelli di tantissimi personaggi storici (Lincoln, Madre Teresa, Caterina La Grande) ma anche artisti come Vincent Van Gogh, Leonardo Da Vinci. Uno dei nomi che spicca maggiormente è quello di Jack Kirby, fumettista "padre" insieme a Stan Lee della maggior parte degli storici eroi Marvel (Captain America, Fantastici, gli X-Men).

Soul e Onward hanno rappresentato una importantissima prima volta per gli Oscar 2021. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!