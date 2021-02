La Sottile Linea Rossa, Viggo Mortensen ricorda: 'Ecco perché c'è il mio nome nei crediti'

La Sottile Linea Rossa può contare su uno dei cast più eclatanti della storia recente del cinema: da Nick Nolte a Sean Penn, passando per Adrien Brody, Woody Harrelson, George Clooney e tanti altri ancora, fu una vera parata di stelle quella chiamata a raccolta da Terrence Malick, che si permise addirittura il lusso di lasciarne fuori alcune.

Viggo Mortensen, ad esempio: la star di Green Book compare anche nei crediti del film, nonostante il suo contributo si sia limitato ad un po' di tempo trascorso sul set a discutere con il regista (a differenza di altri colleghi tagliati fuori pur avendo girato alcune scene).

A ricordare la cosa è stato lo stesso Mortensen nel corso di un'intervista: "Malick venne da me e mi disse: 'Le prime persone che voglio ingaggiare siete tu e Sean Penn, dimmi che parte ti piacerebbe avere'. E quindi ebbi alcune meravigliose conversazioni con Terrence Malick, ma alla fine non riuscii a prender parte al film. Forse sono nei crediti grazie a quelle conversazioni. Ci sono alcune cose di cui parlai con lui che potrebbe aver utilizzato per alcuni personaggi, non dirò cosa, ma forse questo è il motivo".

Resta un'incognita, dunque, il ruolo in cui avremmo potuto vedere il buon Viggo nel capolavoro di Terrence Malick; Adrien Brody, invece, si trovò davanti una bruttissima sorpresa alla premiere de La Sottile Linea Rossa.