La Sottile Linea Rossa, che brutta sorpresa per Adrien Brody alla premiere del film!

Gestire un cast stracolmo di stelle nel minutaggio limitato di un film non è mai una cosa facile, neanche se ti chiami Terrence Malick e il film è un non esattamente brevissimo La Sottile Linea Rossa (la cui durata, tanto per capirci, si assesta intorno ai 170 minuti).

Il film di Malick era praticamente imbottito di nomi altisonanti, da Sean Penn a George Clooney, passando per John Cusack, Jim Caviezel, Nick Nolte, John Travolta, Woody Harrelson, Miranda Otto e, appunto, il nostro Adrien Brody.

Vogliamo focalizzarci su di lui perché proprio a Brody fu riservata da Malick una cocente delusione: il suo caporale Fife avrebbe infatti dovuto essere uno dei principali protagonisti del film (esattamente com'era nel libro da cui questo fu tratto), ma in sede di montaggio il regista di The Tree of Life optò per un drastico taglio di gran parte delle sue scene.

La parte peggiore della storia fu però che Adrien non fu mai messo al corrente della cosa, e scoprì di esser stato ridotto ad un personaggio quasi marginale soltanto una volta seduto in sala per la premiere del film! Insomma, una delusione non da poco per chi, fino a qualche ora prima, pensava di essersi guadagnato un posto in prima fila. Qui, intanto, trovate la nostra recensione dell'ultimo film di Terrence Malick.