Sospese le riprese di The Rhythm Section con Blake Lively

Stando ad una fonte riportata dall’Hollywood Reporter il nuovo lungometraggio con l’attrice statunitense avrebbe subito una nuova battuta d’arresto a seguito di complicazioni dovute ad un intervento alla mano che l’interprete ha sostenuto dopo essersi ferita sul set del film lo scorso dicembre.

Poco dopo l’accaduto la produzione dello spy movie The Rhythm Section è stata messa in pausa per il tempo necessario ad una pronta guarigione della protagonista. A quanto pare, però, l’operazione non sembra essere andata secondo quanto sperato e dunque Blake Lively verrà sottoposta ad un secondo intervento che richiederà ulteriore tempo per il recupero (la fonte del portale riporta come dato indicativo un lasso temporale di alcuni mesi).

Meno della metà della durata del film sembra essere stata girata dalla regista Reed Morano (The Handmaid's Tale). Il budget dello spy thriller si aggira al momento sui 50 milioni di dollari ed è prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli della EON Productions, la compagnia dietro il franchise di James Bond.

La pellicola, adattamento del primo capitolo della serie scritta dall’autore Mark Burnell, segue le vicende di una donna intenta a scoprire la verità dietro un incidente aereo che ha ucciso la sua famiglia, un volo che lei stessa avrebbe dovuto prendere se il destino non avesse voluto diversamente. Nel cast artistico troviamo anche Jude Law in un ruolo ancora non precisato in via ufficiale.

La Paramount Pictures distribuirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il film dal 22 febbraio 2019, ma dopo gli ultimi sviluppi non è ancora chiaro se la tabella di marcia verrà rispettata e non sia dunque più probabile immaginare un eventuale rinvio.