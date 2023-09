Sorvegliato Speciale, molte delle comparse del film erano dei veri detenuti!

Nel 1989 Svylvester Stallone era al massimo della sua carriera come volto del cinema action. Questo fu confermato anche in Sorvegliato Speciale, pellicola nel quale interpreta un detenuto prossimo alla scarcerazione vittima dei soprusi dei piani alti che non vogliono rimetterlo in libertà.

In quel periodo Stallone era uno degli attori più ricercati e amati di Hollywood, famoso in tutto il mondo. Proprio per questo motivo non fu difficile per lui ottenere in Sorvegliato Speciale il cameo del 'vero' Rocky a cui era ispirata l'intera storia del suo capolavoro più grande. La pellicola del 1989, invece, non faceva altro che seguire le sfortunate vicende di un detenuto modello sempre più vicino ad ottenere la libertà ricercata per tanto tempo. Nonostante sia sempre più vicino al traguardo, i 'capi' della prigione sembrano non pensarla allo stesso modo.

Prelevato durante la notte, l'uomo viene trasferito in un altro penitenziario molto più duro, violento e senza scrupoli per la vita dei detenuti. La struttura, gestita da Warden Drumgoole, diventerà una prigione nella prigione per il protagonista. La maggior parte del film fu girato interamente all'interno del penitenziario. Proprio per questo motivo gran parte delle scene in cui sono presenti comparse erano utilizzati i reali detenuti che abitavano la struttura. Nella scena della partita di football, Stallone, infatti, fu realmente colpito da diversi detenuti durante la scena. Il carcere in cui è stato girato il film non è altro che la prigione statale del New Jersey.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Sorvegliato Speciale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!