Sorvegliato Speciale e il 'cameo' di Rocky: scoprite il trucco di Sylvester Stallone

Stasera torna in tv Sorvegliato Speciale, un cult del filone prison-movie diretto da John Flynn con protagonista il grande Sylvester Stallone, affiancato anche da Donald Sutherland e Tom Sizemore.

Il film, che secondo Flynn è la dimostrazione del talento di Stallone come attore, molto spesso sottovalutato rispetto alle sue abilità come regista e sceneggiatore, include una curiosa connessione con la saga di Rocky.

Ebbene sì perché Chink Weber, il personaggio interpretato nel film da Sonny Landham, Sylvester Stallone lo aveva originariamente creato per Rocky II (1979), e in quel film doveva essere interpretato nientemeno che Chuck Wepner, famoso pugile passato alla storia come la principale fonte di ispirazione per il personaggio di Rocky Balboa. Il personaggio di Chin però venne eliminato dalla sceneggiatura di Rocky II durante la lavorazione, e allora Stallone riutilizzò quel nome per Sorvegliato Speciale.

Tra l'altro, lo stesso Chuck Wepner era uno dei detenuti nella prigione in cui è stato girato il film. Nel corso delle riprese si è incontrato con Stallone e l'attore lo ha osannato davanti a tutti gli altri detenuti, dicendo a chiunque che Wepner era "il vero Rocky". La sua popolarità schizzò alle stelle, inutile sottolinearlo.

