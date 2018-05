Sorry to Bother You: Red Band Trailer per la stramba commedia con Lakeith Stanfield

Annapurna Pictures ha diffuso in streaming il nuovo Red Band Trailer di Sorry To Bother You, nuova commedia con protagonista assoluto Lakeith Stanfield, già star di Atlanta.

La pellicola, già definita dalla stampa americana come un possibile nuovo fenomeno alla maniera di Scappa – Get Out, è ambientata ad Oakland e segue le vicende di Cassius Green (Lakeith Stanfield), un impiegato di in un call center che trova la carta vincente per il successo professionale, fatto che lo spinge in un universo tanto esilarante quanto inquietante.

Il ricco cast vede la presenza di Lakeith Stanfield, già presente in un ruolo minore nello stesso film di Jordan Peele, Tessa Thompson (Thor: Ragnarok), Armie Hammer, Patton Oswalt, Steven Yeun, Terry Crews, David Cross, Danny Glover, Omari Hardwick, Marcella Bragio,Tom Woodruff Jr., Kate Berlant, Jermaine Fowler, Robert Longstreet e Teresa Navarro.

Scappa – Get Out, vero fenomeno della scorsa stagione cinematografica, è stato premiato con l’Oscar alla miglior sceneggiatura originale andato a Jordan Peele. Sorry to Bother You, scritta e diretta da Boots Riley, esordirà negli schermi americani il 6 luglio 2018, dopo la presentazione al Sundance dello scorso gennaio.

Sinossi: Cassius Green è un operatore di call center dalla scarsa autostima, ma la sua vita cambia quando scopre di avere il potere magico di vendere alla gente. L'improvviso successo lo porta a scalare velocemente i livelli della compagnia per cui lavora, destando sospetti nella fidanzata Detroit, un'artista di strada. Ma Cassius non ha ancora fatto i conti con l'amministratore delegato della società, l'odioso cocainomane Steve Lift.