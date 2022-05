Sorpresa Tom Cruise: il trailer di Mission Impossible 7 è in sala con Top Gun Maverick!

Se avete partecipato all'anteprima pubblica di Top Gun Maverick di sabato 21 maggio, avete ricevuto un Tom Cruise a sorpresa: Paramount ha infatti anticipato l'uscita del trailer di Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno proiettandolo nelle sale.

Non è ancora chiaro quando il filmato debutterà online, ma intanto potrete recuperarlo anche oggi domenica 22, secondo e ultimo giorno di anteprima pubblica per l'attesissimo sequel di Top Gun, che tornerà poi nelle sale italiane la prossima settimana a partire dal 25 maggio. Secondo le informazioni note, il trailer sarà proiettato a discrezione della sala: se sarete fortunati, dunque, anche il vostro cinema di fiducia avrà una copia del filmato.

Il trailer di Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno mostra una gran quantità di sequenze girate in Italia, ma anche gli incredibili stunt del treno che vola dai binari e quello già famosissimo di Tom Cruise munito di paracadute che salta da un burrone in sella ad una moto, sequenza girata in Norvegia. Possiamo confermare che si tratta del teaser trailer mostrato in anteprima al CinemaCon qualche settimana fa, e presenta tantissimi membri del cast tra vecchie conoscenze e volti nuovi: oltre ovviamente a Tom Cruise, ci sono anche Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt, inoltre il filmato offre anche un primo sguardo alla star del MCU Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, and Cary Elwes.

Il filmato sta già circolando online in una versione non ufficiale proveniente da canali esterni, non è chiaro quando debutterà in rete ufficialmente ma come sempre vi terremo informati.