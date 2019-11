A sorpresa, Paramount pubblica il nuovo trailer di Sonic The Hedgehog!

Dopo le immagini leak sul redisegn del personaggio, una questione che è stata recentemente commentata anche da Jim Carrey, la Paramount Pictures ha pubblicato su YouTube il nuovo trailer ufficiale di Sonic The Hedgehog.

Come potete vedere in calce all'articolo, il personaggio vanta il look originale reso iconico della serie di videogame della SEGA, ben diverso da quello mostrato nel primo, controverso trailer del film. In calce all'articolo potete trovare anche il nuovo poster.

Cosa ne pensate di questo ritocco? Fatecelo sapere nei commenti.

Previsto inizialmente per l'8 novembre 2019, il live-action dedicato all'icona videoludica è stato rimandato di qualche mese proprio per permettere al regista Jeff Fowler e al suo team di lavorare al nuovo look del protagonista, sotto la supervisione del produttore Tim Miller, regista di Deadpool e Terminator: Destino Oscuro. La nuova data di uscita è fissata per il 14 febbraio 2020 negli Stati Uniti.

Nel film, lo ricordiamo, Sonic sarà doppiato da Ben Schwartz, mentre il cast live-action include Jim Carrey nei panni del Dottor Robotnik/Eggman, James Marsden come Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione, e Adam Pally nel ruolo del collega di lavoro di Tom. Insieme a loro anche Tika Sumpter, Natasha Rothwell e Neal McDonough.

Quello della Paramount Pictures è il primo adattamento cinematografico per il personaggio di Sonic, sebbene sia precedentemente apparso tramite brevi camei in Ready Player One e Ralph Spacca Internet.