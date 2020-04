La sorpresa di Jennifer Aniston a un'infermiera positiva al COVID-19: 'Dio vi benedica'

Sono tempi difficili per tutti, ma in particolar modo ovviamente per medici e infermieri che si trovano ogni giorno a combattere in prima linea questa terribile emergenza coronavirus: anche il pensiero delle star va quindi a loro, come ha dimostrato Jennifer Aniston durante il Jimmy Kimmel Live.

L'ex-star di Friends ha infatti, con la complicità di Kimmel, fatto una graditissima sorpresa a un'infermiera in collegamento con lo show: la donna, madre di due figli, è attualmente in isolamento dopo esser risultata positiva al coronavirus.

"Volevamo tirarti un po' su di morale, quindi mi farebbe piacere farti incontrare qualcuno. Il suo nome è Jennifer" ha esordito Kimmel, prima di aprire il collegamento con Aniston e lasciare senza parole Kimball Fairbanks (questo il nome dell'infermiera). "Ciao tesoro, che bello conoscerti. Volevo solo dire: Dio vi benedica, te e tutti voi che siete là fuori a fare ciò che fate. Non so come esprimere la gratitudine per ciò che voi ragazzi state facendo, mettendo a rischio la vostra salute. Siete veramente fenomenali" sono state le sentite parole di Aniston. L'espressione di Fairbanks, dal canto suo, lasciava ben intendere quanto la sorpresa sia stata gradita.

Dal Canada, intanto, è in arrivo il primo film sul coronavirus. Qualche tempo fa, invece, anche Matthew McConaughey ha detto la sua sull'emergenza in un videomessaggio.