Sorpresa! I Fantastici Quattro erano previsti nella versione di Deadpool 2 di Tim Miller

Al momento non sappiamo come e il perché, ma originariamente Tim Miller aveva previsto la partecipazione dei Fantastici Quattro all'interno del suo Deadpool 2. Ovviamente, l'idea è stata archiviata quando è subentrato David Leitch.

Come testimoniano dei concept art qui sotto, nella versione di Deadpool 2 firmata da Tim Miller avremmo visto (presumibilmente) in dei camei anche i Fantastici Quattro nella loro versione "2015". E' probabile che Miller volesse usarli per aiutare la Fox a rilanciare i personaggi dopo il superflop diretto da Josh Trank; ed infatti, come vediamo nei concept, i personaggi sono proprio quelli di quella pellicola stroncata dal pubblico e dalla critica.

Quindi rivediamo i Mr. Fantastic, la Donna Invisibile e la Torcia Umana, rispettivamente, interpretati da Miles Teller, Kate Mara e Michael B. Jordan, tutti con delle tute totalmente differenti rispetto a quelle viste nel film del 2015. A colpire, però, è il look che Miller avrebbe dato alla Cosa di Jamie Bell, molto fedele alla controparte cartacea e con tanto di sigaro in bocca.

Ovviamente, ora che la Disney ha acquisito la Fox, ci aspettiamo di rivedere dei "nuovi" Fantastici Quattro inseriti all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ma a voi sarebbe piaciuta l'idea di rivedere quella versione del 2015 in Deadpool 2?