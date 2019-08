A sorpresa, il bodybuilder Olivier Ritchers è entrato nel cast di Black Widow

Nel bel mezzo delle riprese di Black Widow, che ormai dovrebbero volgere quasi al termine, il bodybuilder Olivier Ritchers ha annunciato su Instagram di essersi unito al progetto dei Marvel Studios.

Potete trovare il post dell'atleta in calce all'articolo, mentre qui sotto trovate il suo messaggio:

"MARVEL!!! Finalmente posso dirvelo ragazzi! Nelle ultime tre settimane sono stato nel Regno Unito per girare le mie scene nel film Black Widow (Marvel Studios). Quest'anno a gennaio, per la prima volta nella mia vita, ho iniziato a unirmi ai casting per i film, che avrei dovuto iniziare con The King's Man, poi con Gangs of London (HBO) e ora Black Widow (Marvel). Se qualcuno nel 2018 mi avesse detto che la mia carriera nell'industria cinematografica sarebbe iniziata così, avrei chiamato un'ambulanza per farlo ricoverare. È sempre stato il mio sogno fare qualcosa con la mia stazza. Non vedo l'ora per l'uscita dei film nel 2020. Ps. la foto non rappresenta il mio personaggio in questo film."

L'entusiasmo del ragazzone è alquanto contagioso, e nonostante non abbia potuto svelare alcun dettaglio relativo al suo ruolo, ora è sorta la curiosità di vederlo in azione: qualora dovesse interpretare uno dei cattivi, cosa assai probabile, presumiamo che a Natasha questa volta le sue classiche sforbiciate acrobatiche potrebbero non bastare.

