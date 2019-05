Le sorelle Soska vorrebbero girare un film su Deadpool o Alpha Flight

Jen e Sylvia Soska, sorelle cineaste canadesi e conosciute come le 'Sorelle Soska', hanno espresso il desiderio di realizzare un film su Deadpool o un film su Alpha Flight nel quale recitino attori canadesi e sia girato in Canada. Si tratterebbe di un'estensione degli attuali film su Deadpool, girati entrambi a Vancouver.

Le due produzioni con protagonista Ryan Reynolds si sono avvalse di diverse maestranze canadesi locali, sia davanti che dietro la macchina da presa.

Le sorelle Soska non hanno mai diretto un film con questo tipo di budget e sono piuttosto conosciute in patria per i loro film horror come Dead Hooker, anche se è in cantiere il remake di Rabid, film diretto da David Cronenberg.

Certamente quest'ultimo progetto potrebbe aumentare la visibilità delle due sorelle registe, oltre a conferir loro maggior esperienza con un budget più consistente.



Alpha Flight è un team di supereroi canadesi che ha legami con l'universo degli X-Men. Creati da John Byrne, sono apparsi per la prima volta sulle pagine di Uncanny X-Men del 1979, per poi essere pubblicati dal 1983 al 1994.

Deadpool è invece l'ultimo baluardo della collaborazione tra Marvel e Fox. Da quando la fusione tra Disney e Fox si è concretizzata, la serie di film di Deadpool si è parlato di un possibile approdo del personaggio nell'orbita dei Marvel Studios, cosi come potrebbe accadere per gli X-Men.

Deadpool non sarà in Spider-Man; secondo Rob Liefeld non dovrebbe infatti apparire in un film dell'Uomo Ragno.

Nelle ultime settimane anche Don Cheadle su Deadpool, ha confermato il suo parere: vorrebbe vederlo nel Marvel Cinematic Universe.