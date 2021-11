La sorella di Natalie Wood accusa Kirk Douglas di violenza sessuale: 'Ha abusato di lei'

Lana Wood, sorella della leggendaria attrice Natalie Wood, ha accusato Kirk Douglas di violenza sessuale nei confronti della star. La violenza sarebbe avvenuta durante un incontro tra i due allo Chateau Marmont di Los Angeles. La rivelazione è contenuta nel nuovo memoir di Lana Wood intitolato "Little Sister" e dedicato alla memoria dell'attrice.

In un estratto del memoir pubblicato da The Associated Press, la scrittrice ora 75enne ha rivelato che lei all'epoca aveva 8 anni quando il fatto avvenne nel 1955, quando entrambe apparvero nel famoso film western di John Ford con John Wayne Sentieri selvaggi. Natalie Wood aveva tra i 16 e i 17 anni mentre il veterano Douglas ne aveva già 38/39. Lana ricorda che la madre organizzò l'incontrò tra Natalie e Douglas credendo che "le si sarebbero aperte moltissime porte per lei legandola al famoso attore".

"Passò del tempo prima che Natalie ritornò in macchina e mi svegliò chiudendo forte la porta. Aveva un aspetto orribile, era scapigliata e turbata, poi lei e la mamma iniziarono a bisbigliare con urgenza l'una all'altra. Non riuscivo davvero a sentirli o a capire cosa stessero dicendo. Apparentemente era successo qualcosa di brutto a mia sorella, ma qualunque cosa fosse, a quanto pare ero troppo giovane per sentirmelo dire".

Wood poi afferma che Natalie le confermò in seguito la violenza sessuale subita una volta che erano entrambe adulte e le chiese di mantenere il segreto per proteggere la sua carriera. La rivelazione era stata già fatta dalla stessa Lana Wood nel 2018 nel corso di un'intervista per un podcast, senza però fare mai il nome di Kirk Douglas.

Nella biografia dell'attrice scritta da Suzanne Finstead, uscita nel 2001, era scritto che Natalie Wood aveva rivelato di essere stata violentata da un "veterano idolo del grande schermo" all'amico Dennis Hopper ma anche in quel caso il nome di Douglas non venne fatto.

La sorella dell'attrice ha spiegato di aver fatto finalmente il nome di Kirk Douglas a causa della morte di quest'ultimo nel 2020. AP fa notare come nel giorno della morte di Douglas il nome di Natalie Wood era tornato in tendenza su Twitter proprio a causa di questi rumor finora mai confermati. Kirk Douglas è morto a febbraio 2020 all'età di 103 anni.

Tra i film più memorabili di Natalie Wood ci sono Gioventù bruciata con James Dean e il musical West Side Story. Il remake di Steven Spielberg uscirà a dicembre nelle sale di tutto il mondo. Natalie Wood morì nel 1981 all'età di 43 anni in circostanze tutt'ora poco chiare.