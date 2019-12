Last Christmas, muore la sorella di George Michael a tre anni dalla scomparsa del cantante

Come riportano le principali testate internazionali, la sorella minore del compianto George Michael, Melanie Panayiotou, è morta all'età di 55 anni il giorno della vigilia di Natale, esattamente tre anni dopo la morte del cantante dei Carless Whisper che aveva tanto sconvolto i fan della musica pop nel 2016.

Il cadavere della Panayiotou è stato trovato dalla sorella maggiore, Yioda, la sera di Natale. Stando a quanto riportato dal Guardian, la polizia metropolitana ha dichiarato di essere stata chiamata dal London Ambulance Service poco dopo le 19.30 a causa "dell'improvvisa morte di una donna di mezza età". Non ci sarebbe alcun dubbio sulle cause della morte.



"Possiamo tragicamente confermare che Melanie è morta improvvisamente. Vorremmo semplicemente chiedere il rispetto della privacy della famiglia in questo triste e delicato momento", ha dichiarato l'avvocato della famiglia Panayiotou in un comunicato ufficiale ai media. Michael aveva una relazione molto stretta con Melanie, tanto che questa ha più volte viaggiato con lui in tour, tagliandogli i capelli durante tutto il periodo di durate dei concerti in giro per il mondo.



Proprio nel numero di novembre di The Bigg Issue, Melanie Panayiotou aveva discusso di Last Christmas di Pual Feig, commedia romantica con Emilia Clarke omaggio alla musica di George Michael. Un destino davvero crudele.