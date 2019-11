La sorella gemella di Eva Green, Johanne, produce vino in Toscana. Foto

Di fiere origini francesi ma ormai da anni internazionalizzata grazie alla sua produttiva carriera cinematografica, la talentuosa, stimata e splendida Eva Green (The Dreamers, Casino Royale, Le Crociate) non ha mai tenuto nascosto di avere una sorella gemella di nome Johanne (per gli amici Joy) a cui è molto legata.

Finora non erano comparse molte foto di Johanne e soprattutto poche in compagnie della sorella, ma recentemente è stata pubblicata una foto che le mostra insieme in riva al mare. La sorella di Eva Green non ha però cominciato una carriera da attrice, perché la sua passione è il vino, che infatti produce insieme al marito in Toscana, nelle cantine Le Crocine.



Se si fa un rapido giro sul profilo Instagram di Le Crocine, si possono comunque vedere molte foto di Eva Green mentre sorseggia un buon bicchiere di vino in Italia, presenta una nuova bottiglia o se la gode con i nipoti, giocando a cavalluccio. Sorella gemella sì, ma eterozigote, il che significa di aspetto differente, dunque molto diversa da Eva Green.



L'ultimo film da protagonista dell'attrice - lo ricordiamo - è stato il live-action di Dumbo a firma Tim Burton, mentre la rivedremo il prossimo anno in sala (si spera) con il Proxima di Alice Winocour, presentato lo scorso settembre al Toronto International Film Festival.