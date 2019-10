Sopravvivere all'Ascesa nella clip di The Aeronauts con Eddie Redmayne e Felicity Jones

Amazon Studios ha pubblicato una nuova clip ufficiale dell'atteso The Aeronauts, un survival drama molto particolare e descrivibile quasi come un All Is Lost in cielo, interpretato da due magnetici Felicity Jones ed Eddie Redmayne, di nuovo insieme dopo La Teoria del Tutto.

The Aeronauts racconta la vera storia dello scienziato James Glaisher (interpretato da Redmayne) e della pilota di mongolfiera Amerlia Wren (ruolo di Felicity Jones). I due, nel lontano 1862, fecero uno straordinario viaggio in mongolfiera per arrivare dove nessuno si era mai spinto prima e conoscere meglio i fenomeni metereologici, affrontando una sfida più impegnativa di quanto immaginassero.

Ed è proprio in mongolfiera che vediamo questi due splendidi attori in questa clip ufficiale che trovate in calce alla notizia, in balia di una violenta tempesta, mentre tentano di sopravvivere a un'impervia parta dell'ascesa. Potete vedere la clip AL SEGUENTE LINK

Il film è prodotto e diretto da Tom Harper (Guerra e Pace, Peaky Blinders), scritto da Jack Thorne (Wonder) e interpretato, tra gli altri, anche da Tom Courtenay (La Bussola d'Oro), Anne Reid (Hot Fuzz), Rebecca Front (Doctor Thorne), Vincent Perez (Riviera), Tim McInnerny (Il Trono di Spade), Phoebe Fox (Eye in the Sky) e Himesh Patel (EastEnders).



The Aeronauts uscirà nei cinema americani il prossimo 6 dicembre, prima di sbarcare definitivamente su Amazon Prime Video il 20 dicembre. Purtroppo non c'è ancora nessuna data d'uscita per il mercato italiano, Amazon Prime Video compreso.