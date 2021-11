Sopravvissuto - The Martian, Matt Damon si commosse davvero durante una scena

Non c'è dubbio che quella offerta in Sopravvissuto - The Martian sia una delle prove più intense del Matt Damon degli ultimi anni: il film di Ridley Scott si basa in gran parte sull'abilità della star di The Departed e Will Hunting, capace di commuovere gli spettatori grazie ad alcune sequenze dalla grande emotività.

Non tutti, però, sanno che in una di queste sequenze il nostro Matt non abbia, effettivamente, dovuto recitare: l'attore ammise infatti di essersi realmente commosso durante le riprese di una delle scene più intense del film tratto dal romanzo di Andy Weir.

La sequenza di cui parliamo è quella in cui Mark sente la voce del comandante Lewis: mentre Damon girava la scena in questione, infatti, gli altri attori avevano già concluso il loro lavoro ed avevano quindi lasciato il set, con il protagonista rimasto quindi effettivamente solo ad ascoltare una voce registrata dall'intero della sua tuta da astronauta.

Una situazione che, comprensibilmente, fece sì che Damon si immedesimasse particolarmente nel suo personaggio: l'attore scoppiò quindi realmente a piangere, colpendo Ridley Scott al punto tale da convincere il regista a tenere quella scena dopo un solo ciak. Che dire: decisamente un ottimo lavoro! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di The Martian.