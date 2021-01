Sopravvissuto - The Martian: 5 curiosità sul film di Ridley Scott

Questa sera torna in tv Sopravvissuto - The Martian film del 2015 diretto e prodotto da Ridley Scott basato sul romanzo L'uomo di Marte del 2011 di Andy Weir. La storia ha come protagonista l'astronauta Mark Watney, interpretato da Matt Damon, che viene lasciato per errore su Marte in quanto creduto morto.

, collaborando con il regista e con lo sceneggiatore e tentando di renderla il più verosimile possibile. Gli attori principali hanno avuto la possibilità di incontrare dei veri astronauti e a Ridley Scott è stato consentito anche filmare il decollo dell'astronave Orion avvenuto nel 2014. Michael Mooney e Jany Yates, due esperti spaziali, hanno lavorato a lungo per ricreare i costumi e tutti gli accessori indossati dagli attori. L'ispirazione è ovviamente giunta dal reale abbigliamento degli astronauti . Si è tentato di renderli più leggeri e funzionali ma non ci sono riusciti del tutto. Il solo casco di Matt Damon pesava infatti 4 kg.

i si è giunti ad una pellicola con un budget di oltre 108 milioni di dollari. Ovviamente The Martian non è stato girato su Marte , bensì prima a Budapest, nei Korda Studios, i teatri di posa più grandi del mondo e poi in Giordania, nel deserto di Wadi Rum, perfetto per ricreare il pianeta rosso.

Se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra recensione di The Martian.