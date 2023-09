Un sopravvissuto di Dunkirk parla del film: 'La musica era più forte delle bombe vere'

Il regista di Oppenheimer ha sempre dato molta importanza al sonoro dei propri film e Hans Zimmer ha rivelato di aver usato l’orologio di Nolan come base per la colonna sonora di Dunkirk. A proposito del suono del film, un veterano di guerra ha espresso il suo disappunto per l’audio, definendolo un po’ eccessivo.

Sir Kenneth Branagh ha rivelato che i veterani che hanno visto la prima di Dunkirk hanno affermato che i bombardamenti nel film erano più rumorosi della situazione reale:

“Ho incontrato alcuni dei veterani di Dunkirk... Ne abbiamo incontrati circa 30 alla prima del Regno Unito. Hanno quasi 90 anni... Davvero incredibile! Gli ho chiesto "Cosa ne pensate del film?" e loro mi hanno risposto "Il film è stato più rumoroso della battaglia". Lo è stato, e credo che Christopher Nolan ne sia rimasto entusiasta.”

Aldilà di questa piccola lamentela, il film è stato un grande successo anche tra i veterani di guerra. Uno di loro si è dichiarato profondamente scosso dopo la visione del film, sostenendo di non aver mai immaginato di poter rivivere determinate sensazioni e ripensare così tanto ai suoi amici persi in battaglia:

“Guardando il film, ho potuto rivedere i miei vecchi amici, molti dei quali sono morti in guerra. In seguito, ho partecipato ai convogli nell'Atlantico settentrionale. Li avevo perso molti dei miei compagni.”

Il film è per certi versi lontano dallo stile classico di Christoper Nolan, che in questa situazione si è lanciato in una narrazione basata su tre linee temporali diverse, e il finale di Dunkirk ha una spiegazione complessa ed estremamente interessante.