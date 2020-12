Sopravvissuti: il peggior flop nella carriera in ascesa di Margot Robbie

Questa sera andrà in onda sul Canale 20 di Mediaset il film Sopravvissuti, produzione neozelandese diretta da Craig Zobel e con protagonista un trio d'attori da far invidia a qualsiasi set cinematografico: Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor, all'epoca fresco di nomination ai Premi Oscar per il film 12 anni schiavo.

All'epoca delle riprese del film, intitolato in originale Z for Zachariah, Margot Robbie era appena entrata nella scena hollywoodiana grazie allo strepitoso successo ottenuto con The Wolf of Wall Street, nel ruolo della compagna di Leonardo DiCaprio e moglie del personaggio di Jordan Belfort. La Robbie subentrò nel ruolo al posto di Amanda Seyfried, che in precedenza era stata ingaggiata per la parte ma dovette cedere all'ultimo momento, giusto un paio di settimane prima dell'inizio delle riprese.

La pellicola venne apprezzata dalla critica americana e internazionale, sia per lo stile di regia di Zobel, sia per la fotografia molto desaturata di Tim Orr; entrambi poi dissero di essersi ispirati alla filmografia di Andrei Tarkovsky e a film come Solaris, The Mirror e Stalker.

Dopo l'anteprima accogliente al Sundance Film Festival nel gennaio 2015, tuttavia, il film fallì miseramente l'appuntamento al box-office americano, arrivando a incassare solamente la misera cifra di 121mila dollari. Un fallimento totale e ad oggi ancora il punto più basso (in meri termini numerici) nella carriera della Robbie che da qui avanti andrà sempre più in rapida ascesa. Già nel 2015 sarebbe apparsa al fianco di Will Smith per Focus e l'anno successivo l'avremmo vista per la prima volta nel ruolo di Harley Quinn in Suicide Squad.

Nel 2018 e 2020 sarebbero arrivate le nomination all'Oscar, rispettivamente come protagonista per Tonya e non protagonista per Bombshell. La rivedremo di nuovo nei panni di Harley Quinn in The Suicide Squad di James Gunn dopo aver ripreso il ruolo in Birds of Prey.