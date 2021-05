Sopravvissuti, 5 cose che cose non sapete sul film con Margot Robbie e Chris Pine

Questa sera su Mediaset 20 va in onda Sopravvissuti, thriller catastrofico del 2015 diretto da Criag Zobel (The Hunt) che vede come protagonisti Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor in una storia ambientata dopo un cataclisma che ha devastato il pianeta.

Nel film, gran parte della popolazione mondiale è perita a causa di una guerra nucleare. La sopravvissuta Ann ha trovato rifugio all'interno di una fattoria isolata nei pressi di una valle in cui l'aria è ancora respirabile, ma la sua solitudine viene spezzata dall'arrivo di un altro superstite, Loomis, con il quale sviluppa un rapporto sempre più stretto. La situazione si complica quando un terzo individuo scampato al disastro, il minatore Caleb, compare improvvisamente nelle loro vite

Inizialmente la protagonista doveva essere Amanda Seyfried , ma l'attrice dovette abbandonare il ruolo a causa di un ritardo nella produzione. In seguito fu sostituita da Margot Robbie.

Tra gli interpreti maschili figurava invece Tobey Maguire, che però è rimasto nel progetto solo in qualità di produttore.

Pur essendo ambientato sui Monti Appalachi degli Stati Uniti, il film è stato interamente girato nella penisola di Banks in Nuova Zelanda. Le due aree presentano infatti una geografia molto simile.

La pellicola è basata sul romanzo Z for Zachariah scritto da Robert C. O'Brien. Il triangolo amoroso del film è però una delle maggiori differenze rispetto al materiale originale, visto che nel romanzo ci sono solo due protagonisti, Ann e Loomis.

L'età di Ann (Robbie) nel film non viene mai specifica, anche se Caleb (Pine) fa notare che sembra più matura della sua reale età. Nel romanzo originale, tuttavia, viene confermato che Ann ha solamente 16 anni.

