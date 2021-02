Soprano, Michael Gandolfini sul ruolo del padre nel prequel: 'E' stato difficile'

Nel corso di un'intervista concessa a Vanity Fair, Michael Gandolfini ha parlato del suo ruolo molto atteso, ovvero quello del giovane Tony Soprano nel film The Many Saints Of Newark, prequel de I Soprano dove il ruolo era interpretato dal padre dell'attore, James Gandolfini. Michael ha ammesso le difficoltà di un ruolo simile per lui.

Ricordando il padre recitare in quel ruolo, Michael Gandolfini ha rivelato che il rapporto del padre con Tony Soprano non era poi così stretto: "Mio padre non voleva che guardassi Tony Soprano, la sua violenza, la rabbia, la meschinità. Ovviamente stavo sul set e andavo a fargli visita in camerino, ma non ho mai guardato la serie... Non ho mai conosciuto Tony Soprano. Conoscevo mio padre".

La prima reazione al suo casting per il film prequel però è stata negativa: "Assolutamente no, dissi. E se non fossi bravo?", ma quando il suo manager gli fissò l'audizione, Michael Gandolfini capì che era arrivato il momento di guardare la prima stagione dello show. "Avevo questa fiducia inconscia che David non mi avrebbe scelto se non avesse saputo che avrebbe funzionato". Poi sul film: "E' una storia di origini attraverso gli occhi di Dickie Moltisanti, il padre di Christopher. Il Tony Soprano che incontriamo ha questa bellissima vulnerabilità sotto pelle e una rabbia esteriore, ma che accade se ribaltiamo la cosa e davanti avete questo ragazzino pieno di speranza che diventerà quello che tutti conosciamo?".

Infine, un consiglio del padre: "Mio padre mi diceva spesso: 'Se ti faccio una domanda sulla recitazione, non sono il tuo insegnante, ma tuo padre'. Cosa che apprezzo ancora di più adesso".

Ricordiamo che il film è stato scritto da David Chase e diretto da Alan Taylor, regista di nove episodi de I Soprano e noto al pubblico di oggi per il lavoro su Thor: Dark World e Game of Thrones. Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale. Arriverà anche su HBO Max. Su queste pagine potete vedere la prima immagine di Michael Gandolfini come Tony Soprano.