I Soprano: David Chase apre all'arrivo di un altro film prequel, ma ad una condizione

Intervistato da Deadline in vista dell'imminente uscita de I Molti Santi del New Jersey, prequel de I Soprano che racconterà l'adolescenza del giovane Tony, il creatore della serie David Chase ha aperto all'arrivo di un'ulteriore storia ambientata dopo i fatti del film in questione.

"Ora sono molto più interessato a fare altre cose. Molto di più. In effetti, quando abbiamo iniziato e lo studio parlava di fare un sequel, credevo che fosse un sogno irrealizzabile" ha spiegato Chase, affermando però che parteciperebbe ad un altro progetto di questo tipo solamente in collaborazione con Terence Winter, storico autore della serie HBO. "Ora che hanno visto il film e gli è piaciuto molto, non ne stanno più parlando. Ma c'è solo un modo in cui lo farei, ed è se Terry e io potessimo scrivere la sceneggiatura insieme. In quel modo lo farei".

Chase ha poi anticipato la possibile ambientazione di un'eventuale nuova pellicola: "Un sequel del film che avete appena visto. In altre parole, cosa succede dopo che questo film è finito e prima che inizi la serie tv".

In attesa di conoscere la data di uscita de I Molti Santi del New Jersey nelle sale italiane, Michael Gandolfini ha parlato della sua esperienza nei panni del leggendario personaggio interpretato dal padre.