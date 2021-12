I Soprano: come vedere in digitale in Italia il film prequel I Molti Santi del New Jersey

Dopo aver visto il trailer de I Molti Santi del New Jersey e aver rincorso il film nelle sale, in Italia è finalmente possibile noleggiare o acquistare il prequel de I Soprano per il mercato digitale.

Diretto da Alan Taylor, già regista vincitore del Premio Emmy per I Soprano, e scritto dal creatore della serie David Chase, I Molti Santi del New Jersey è disponibile da oggi martedì 7 dicembre su tutte le principali piattaforme in Home Premiere Digitale grazie a Warner Bros. Home Entertainment: nello specifico, il film è presente Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Inoltre, su YouTube è disponibile un'anteprima di dieci minuti, che potete visionare anche all'interno della news.

Tra i protagonisti del film Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta e Vera Farmiga: I Molti Santi del New Jersey è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark (New Jersey) e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare è tra i gangster dei rispettivi gruppi che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale.

Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione de I Molti Santi del New Jersey.