Sophie Turner si vendica di Joe Jonas? La foto con Taylor Swift è sospetta

Nel marasma della fine di una relazione c'è chi si fa prendere dalla voglia di dare immediatamente voce ai propri sentimenti, sparando sentenze o diffondendo il più possibile la propria versione dei fatti, ma anche chi preferisce invece aspettare il momento buono per qualcosa di più sottile: è questo il caso di Sophie Turner?

Già, perché mentre Joe Jonas chiedeva rispetto per la propria privacy e quella dell'ormai ex-consorte durante i giorni del divorzio, la Sansa Stark di Game of Thrones non lasciava trasparire praticamente nulla sul suo stato d'animo... Almeno fino al possibile indizio regalatoci da una foto scattata qualche ora fa a New York.

Una foto apparentemente innocente che potrebbe in realtà nascondere una certa voglia di vendicarsi: nello scatto vediamo infatti Turner passeggiare sottobraccio con Taylor Swift, che in passato è stata protagonista di una travagliata storia d'amore proprio con Joe Jonas (che, stando a quanto raccontato dalla cantautrice stessa, l'avrebbe lasciata con una velocissima telefonata mentre era in tour con i fratelli).

Certo, i rapporti tra i due ex sembravano tornati sereni col tempo, e Swift non aveva mai mancato di mostrare la sua ammirazione per la nostra Sophie: i fan delle due, però, non possono fare a meno di pensare che la foto dell'alleanza tra ex sia stata scattata e fatta circolare in un momento tutt'altro che casuale. Semplice uscita tra amiche o voglia di vendetta e frecciatine? La verità la conoscono solo le dirette interessate.