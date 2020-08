Sophie Turner, la star di Game of Thrones diventa una stupenda Supergirl per il DCEU!

Il DC FanDome è ormai vicinissimo e più si avvicina la data di scadenza fissata al 22 agosto più salgono le aspettative per gli eventuali annunci a sorpresa che potrebbero arrivare da parte della DC Films.

Il noto artista digitale ApexForm, ad esempio, ha fatto sapere ai follower della sua pagina ufficiale del social network Instagram che vorrebbe saperne di più sul chiacchierato film stand-alone dedicato a Supergirl, e lo ha fatto con una fantastica fan-art con la quale ha immaginato Sophie Turner nei panni della celebre supereroina DC.

Come al solito potete vederla in calce all'articolo. Cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che si parla da diversi anni di uno stand-alone cinematografico per Supergirl, che però ultimamente è un po' sparito dai radar con l'emergere di alcuni rumor che lo volevano definitivamente abbandonato per favorire il ritorno del Superman di Henry Cavill. Al momento non ci sono dettagli ufficiali in merito, ma chissà che sabato prossimo i fan non potranno saperne di più sul futuro cinematografico della grande S.

Ricordiamo che Cavill ha interpretato l'ultimo figlio di Krypton in tre blockbuster DC, ovvero Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, che diventano quattro se si include anche l'imminente Zack Snyder's Justice League. Vorreste rivederlo nel ruolo? E, soprattutto, vorreste assistere al debutto di Supergirl, magari col volto della star di Game of Thrones? ditecelo nei commenti.